Von Alois Gudmund

Wer zur Mittagszeit in die Via de’ Neri gleich hinter dem Rathaus von Florenz einbiegt, wird als Erstes auf lange Menschenschlangen stoßen. Zu Dutzenden stehen die Leute vor eher unscheinbaren Ladenlokalen an. Was es da gibt? Belegte Brote. Nicht irgendwelche belegte Brote, es sind wohl die bekanntesten und im Netz meistbewerteten belegten Brote der Welt, die hier im All’ Antico Vinaio frisch geschmiert und mit Wein aus dem Fass und im Plastikbecher ausgegeben werden. Das Geschäft läuft offenbar so gut, dass sich die Brotbeleger vom Alten Weinhändler nicht nur längst über gleich mehrere Läden ihrer Straße ausgebreitet, sondern in den vergangenen Jahren auch Filialen in ganz Italien und sogar in New York, Los Angeles und Las Vegas eröffnet haben.