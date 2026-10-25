Die Eventgastronomen Clara Schleifer, Maurice Löw und Michael Zacharski wollen im Westpark das Wirtshaus am Rosengarten in einen neuen Kulturort verwandeln. Einige Wirte vor ihnen sind an diesem idyllischen Ort bereits gescheitert, überhaupt ist die Lage im Gastgewerbe wegen explodierender Kosten und zurückhaltend konsumierenden Gäste gerade risikoreich. Aber das neue Trio ist guten Mutes, hat völlig neue Ideen und bereits ein anderes Projekt zu erstaunlichem Erfolg geführt: den Musikclub Live Evil im inzwischen beendeten Zwischennutzungsprojekt Fat Cat im ehemaligen Gasteig.

Am Rosengarten haben die jungen Unternehmer nun mit der

Westpark Kultur GmbH den Biergarten als „Kulturgarten“ eröffnet und zudem auch das Restaurant. Dieses wollen sie auch als Raum für Live-Musik etablieren – mit einem in München ziemlich einzigartigen Konzept. Darum haben sie bei der Neugestaltung auch in eine bessere Akustik investiert. „München braucht mehr Orte für Live-Musik“, begründet Löw solche zusätzlichen Kosten.

Zudem wurde dem Team ein alter Konzertflügel geschenkt, den die Klavierbauerin Martina Brendt erst einmal aufwendig restaurierte. In der Konzertbranche kennt man sie auch als die „Rock'n'Roll-Tunerin“, die schon Flügel für Größen wie Bruce Springsteen, Tori Amos oder Konstantin Wecker betreut hat. Am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. November, wird der deutsch-französische Pianist und Filmkomponist Giuliano Loli auf diesem Konzertflügel im Rosengarten eine französische Klaviernacht gestalten, in der klassische Musik auf Chansons trifft. Beide Solo-Konzerte des Keyboarders von Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung sind Teil der von der Kulturmanagerin Alena Kammerlander kuratierten Reihe „Dinner in Concert“.

Der Clou: Zum Konzert wird hier ein feines Drei-Gänge-Menü serviert. So vereint der Abend zwei Genuss-Welten, die sich im schlimmsten Fall gegenseitig die Show stehlen: nämlich die intime Konzentration eines Konzerts und die gesellige Eigendynamik eines Restaurantbesuchs. Wer beides unvorbereitet zusammenwirft, erzeugt meistens nur Hintergrundrauschen. „Dinner in Concert“ soll dagegen ein klares Wechselspiel bieten: Vorspeise, gefolgt von absoluter Stille für den ersten Konzertblock. Erst danach der Hauptgang. Und nach dem zweiten Set das Dessert. Ein Abend, zwei Konzertteile, drei Gänge also.

Das „Duo Beausoleil“ mit Giuliano Loli (links) am Klavier und dem Geiger Matthias Well. Foto: Westpark Kultur GmbH

Und während Formationen wie das Duo Beausoleil, wieder mit Loli am Piano und mit Matthias Well an der Geige, am 14. und 15. November, das Jazzduo Like Standards mit Joerg Widmoser vom Modern String Quartet und dessen Sohn Leander am 19. und 20. November oder das Trio Sfera mit der Cellistin Fany Kammerlander, dem Pianisten Jo Barnikel und dem Saxofonisten Norbert Nagel am 26. und 27. November musikalische Köstlichkeiten kredenzen, komponiert in der Küche das Team um Chefkoch „Domo“ (Phithak Samanmit) das kulinarische Äquivalent zur Musik.

Ein Idyll am Rande des Westparks: der Rosengarten mit dem Restaurant. Foto: Robert Haas

„Wir sind jung, modern, und international in den Genen. Aufgewachsen sind wir in Bayern. Darum wollen wir eine bayerische Küche regional halten, aber eben auch mit diesen modernen, internationalen Twister von uns“, erklärt Domo seine Speisekarte, die er für „Dinner in Concert“ den unterschiedlichen Musikprogrammen anpassen mag. Dabei funktioniert seine Küche ohnehin wie eine Jam-Session: Sie greift sich bekannte Motive, bricht sie auf und setzt sie wieder in neuer Weise zusammen. Gleichzeitig werden die unterschiedlichen Vorlieben der Gäste berücksichtigt, weswegen diese zwischen Fleisch- und Fisch-Speisen sowie Veganem wählen können. Letzteres wird von Domo nicht als Fleischersatz geboten. Vielmehr gestehen seine Gemüse-, Obst- und Pilzgerichte der fleischlosen Speise eine ganz eigene Ästhetik zu.

Nach dem Dessert können die Gäste einen wahrlich synergetischen Abend mit Drinks ausklingen lassen. Oder sie gönnen sich vor dem Heimweg noch einen nächtlichen Spaziergang im Westpark.

Dinner in Concert im Restaurant am Rosengarten, Giuliano Loli am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. November, 19 Uhr, München, Westpark, www.der-rosengarten.de