Von Franz Kotteder

Bei "Alpe Adria" denkt der normale Zeitungsleser an jenen Skandal um den Kauf der Hypo Alpe Adria, bei dem sich für die bayerische Landesbank plötzlich ein Finanzierungsloch von 3,7 Milliarden Euro auftat. Gerhard Polt fasste das schön in einem Satz zusammen: "Die Landesbank ist doch kein Loch, ein Loch hat doch einen Rand!" Alpe Adria ist aber auch ein Begriff aus der Kulinarik, und zwar ein sehr positiv besetzter: Er beschreibt die Küche der vier Länder zwischen den Alpen und der Adria, also Österreich (insbesondere Kärnten), Slowenien, die Region Istrien in Kroatien und Italien, vor allem in der Region Friaul. Bekannt gemacht hat die Strömung vor allem die slowenische Köchin Ana Roš, die viele - Netflix und sein berühmtes Format "Chef's Table" allen voran - für die beste Köchin der Welt halten.