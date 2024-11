In der Trattoria Lindengarten in Laim sitzt man behaglich und genießt die italienische Küche. Qualität und Preise haben ein hohes Niveau.

Von Karl-Heinz Peffekoven

Man wird nicht sagen können, dass Laim der prächtigste Stadtteil Münchens ist oder jener, der die Foodies in Scharen lockt. Andererseits hat er außer Nachkriegsbeton und Schnellstraßen auch einige gar nicht mal so versteckte Schönheiten zu bieten. Rings um die viel befahrene Agnes-Bernauer-Straße etwa stehen alte Villen und hübsche Wohnanlagen, welche unter anderem der „Verein für Wohnungskultur“ hier in den 1920er-Jahren errichten ließ. Ein Architekturrundgang lohnt also allemal, erst recht, wenn man ihn mit einem Besuch der „Trattoria Lindengarten“ abschließt.