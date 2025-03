Von Gertrude Fein

„Kyo – in Richtung Perfektion, genau wie der Name schon sagt, bietet das asiatische Restaurant eine der atemberaubendsten Aussichten, eine delikate Kombination aus traditionellem Stil mit besonderer Kreation in moderner Dekoration und ist das Ideale Rendezvous im Inneren.“ So wortwörtlich der Beginn der Speisekarte. Des Japanischen nicht mächtig, wendet sich Fein an Google, um zu erfahren, was denn nun „der Name schon sagt“. Das niedliche japanische Schriftzeichen, das dann erscheint, macht auch nicht schlauer.