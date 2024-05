Von Franz Kotteder

Jan Hartwig spricht es gleich zu Beginn aus, was sich als Gedanke aufdrängt. „Ein deutsches Sprichwort lautet: Viele Köche verderben den Brei“, sagt er, und man werde sich Mühe geben, dass es nicht so weit komme. Sorgen macht sich aber hier am Donnerstagmittag im Restaurant Jan ohnehin keiner der rund 30 geladenen Gäste – Freunde des Hauses, Sponsoren sowie eine Handvoll Journalisten. Schließlich darf man einem Ereignis beiwohnen, das es so schnell nicht wieder geben dürfte. Sieht man mal vom selben Abend ab, an dem das gleiche Menü mit allen Getränken für 695 Euro auf den Tisch kommt. Der Abend war im Nu ausverkauft.