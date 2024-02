In der Bar-i-Centro am Sebastiansplatz serviert man eine feine Auswahl der italienischen Küche und verwöhnt mit nettem Service.

Von Karl-Heinz Peffekoven

München kann, so findet Peffekoven, durchaus romantisch wirken, geradezu geheimnisvoll. Ganz leicht stellt sich dieser Eindruck gewiss nicht ein, wenn man sich samstags auf dem Viktualienmarkt durch die Menschenmenge kämpft oder am Wochenende einen Platz in einem innerstädtischen Restaurant sucht. Daher an dieser Stelle ein Gegenrezept: Man begebe sich zur blauen Stunde auf den St.-Jakobs-Platz, debattiere einmal mehr mit der Begleiterin, ob das gute alte Stadtcafé seinen urbanen Charakter über die Jahre verloren hat (Unsinn! sagt Peffekoven) und betrete sodann die Bar-i-Centro.