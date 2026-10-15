Wenn schon Schulden machen, dann gscheit, mit Glanz und Visionen. Die größten Pleitiers unter Bayerns Herrschern sind jene, von denen der Freistaat heute am meisten profitiert. Die seinerzeit ruinös teuren Prachtbauten von Ludwig II. sind längst kultureller Markenkern, in diesem August vermeldete Schloss Neuschwanstein die 75-millionste Besucherin. Doch ist da noch ein anderer Wittelsbacher , dem selbst der exaltierte Kini nicht das Wasser reichen kann: Kurfürsten Maximilian II. Emanuel, dessen 300. Todestag heuer im Bayernland gedacht wird.

Auch die Residenzwoche feiert diese schillernde Barock-Persönlichkeit vom 16. bis zum 25. Oktober. „Pomp und Pose“ lautet das Motto für einen, der nach der Kaiserkrone griff, jedoch im Spanischen Erbfolgekrieg unter die Räder kam.

Kunst : Der blaue Kurfürst ist zurück Das um 1710 entstandene Bildnis von Max Emanuel ist nach aufwendiger Restaurierung wieder im Schloss zu sehen: im Audienzzimmer des Wittelsbachers. Von Bernhard Lohr ...

Spanischer Erbfolgekrieg? Wer bei diesem Stichwort mit Schaudern an den Geschichtsunterricht zurückdenkt und sofort Gähnanfälle bekommt: Es muss am Lehrer gelegen haben. Denn diese blutige Fehde zwischen Habsburgern und Bourbonen um das größte Kolonialreich der damaligen Welt war der erste globale Konflikt der Neuzeit, mit den Briten am Ende als Profiteuren.

Und die Bayern? Die bekamen schließlich ihren „blauen Kurfürsten“ zurück, der im Exil am Hofe des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV. genau aufgepasst hatte, wie man exquisit baut und repräsentiert. Die Schlossanlagen Nymphenburg und Schleißheim zeugen noch heute von Max Emanuels Sinn für Kunst und Kultur.

Komponisten, die am Hofe von Kurfürst Max Emanuel wirkten, sind beim Eröffungskonzert der Residenz im prächtigen Antiquarium zu hören. Foto: Stephan Rumpf

Unterhaltsam und vor allem musikalisch erlesen ist auch das Programm der Residenzwoche. Wer kommt schon in den Genuss einer Erstaufführung nach mehr als 300 Jahren, zumal in einem der prächtigsten Renaissancesäle nördlich der Alpen, dem Antiquarium der Residenz. In diesem Ambiente ist am 16. Oktober, 20 Uhr, „L’Epithalamio“ zu hören, Marc-Antoine Charpentiers Widmungsmusik an den Kurfürsten. Die barocke Festkantate wird interpretiert von Concerto München & Friends.

Tags darauf, am 17. Oktober, ebenfalls im Antiquarium: ein Abend mit dem „BayJuBa“. Dahinter verbirgt sich das Bayerische Jugend-Barockorchester, im Jahr seiner Gründung 2015 das erste Jugendorchester in Deutschland, das auf historischen barocken Instrumenten spielte. Die jungen Musikerinnen und Musiker interpretieren Concerti von Durante, van Wassenaer, Telemann und Vivaldi.



In der Alten Hofkapelle der Residenz erklingen am 20. Oktober

Vesperpsalmen von Johann Melchior Gletle, der war einer der bedeutendsten Kirchenkomponisten Süddeutschlands des 17. Jahrhunderts. Gestaltet wird das Konzert von Solisten der Augsburger Domsingknaben und dem Alte-Musik-Ensemble „La Banda“ unter Domkapellmeister Stefan Steinemann.

Augsburger Domsingknaben gestalten die „Missa Salisburgensis“. Foto: Noemi Nägele/Valentin Wohlfarth

100 Jahre vor Max Emanuel starb der englische Komponist John Dowland, dem bei der Residenzwoche ebenfalls ein besonderes Konzert gewidmet ist, diesmal im Kaisersaal der Residenz: Den Meister der Melancholie feiern am 23. Oktober Countertenor-Star Andreas Scholl und das Stylus Phantasticus Consort.

Und zum Abschluss der Residenzwoche wird es dann am 25. Oktober im Herkulessaal so richtig monumental: Wer die Fantasie besitzt, stellt sich vor, er säße im Salzburger Dom. Ebendort erklang im Jahr 1682 die „Missa Salisburgensis“ zum ersten Mal, Anlass war das 1100-jährige Bestehen des Bistums Salzburg. Was die Menschen damals zu hören bekamen, muss atemberaubend gewesen sein. Heinrich Ignaz Franz Biber, dem das Werk zugeschrieben wird, komponierte eine Partitur für 53 Stimmen, und für den mächtigen Dombau. Denn er verteilte die Instrumentalisten und Sänger – zwei Chöre, Orchester und zwei Trompetenchöre – kreativ im gesamten Kirchenschiff.

Im Herkulessaal könnte sich, wenn die Akustik mitspielt, nun ein ähnliches Klangwunder ereignen, mit Choristen und Solisten der Augsburger Domsingknaben, dem Barockensemble des Bayerischen Staatsorchesters und Les Cornets Noirs unter Domkapellmeister Steinem.

Residenzwoche, Freitag, 16., bis Sonntag, 25. Oktober, Programm und weitere Informationen unter www.residenzwoche.de