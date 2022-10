Von Michael Stallknecht, München

Das Beste war gerade gut genug, als Ferdinando I. de' Medici 1589 in Florenz Christine von Lothringen heiratete, selbst für Zwischenspiele. In den sogenannten Intermedien zu der Komödie "La Pellegrina" entfalteten nicht nur die Bühnenbilder ungeheure Pracht. Auch einige der besten Komponisten priesen hier in bis zu dreißigstimmigen Madrigalen die Macht der Musik und das neue Goldene Zeitalter. Immerhin 31 Sänger und Spezialisten für historische Instrumente fährt das Ensemble Phoenix Munich bei der Residenzwoche im Antiquarium auf, das zur selben Zeit ausgestaltet wurde, dazu noch ein Tänzerpaar.

Bewundernswerterweise begleiten sich einige Sänger ähnlich der Uraufführung gleich selbst auf dem Instrument. Wie der Bass und Lautenist Joel Frederiksen, der nicht nur die künstlerische Gesamtleitung innehat, sondern sich auch den vokalen Höhepunkt vorbehält: die reich verzierte, von zwei Echostimmen umschmeichelte Arie "Dunque fra torbid'onde", die der Komponist Jacopo Peri dem antiken Sänger Arion in den Mund legt.

Knapp zehn Jahre später sollte Peri die erste Oper der Musikgeschichte schreiben, wie auch andere Komponisten der Intermedien ihre Berufung in dem neuen Genre fanden. Man kann das schon vorausahnen, wenn etwa die Einwohner von Delphi in harten Dissonanzen Apoll um Beistand anflehen. Dabei bleibt die Anlage noch weitgehend chorisch, im lebendigen Wechsel aus unterschiedlich vielstimmigen Abschnitten. Im Antiquarium klingen sie homogen und intonationsrein, könnten aber manchmal noch an Dramatik gewinnen, wenn Frederiksen als Dirigent die Musik stärker von der Rhetorik der Texte anginge. Das von Verena Weiss choreographierte Tänzerpaar dürften leider viele Zuschauer im langgestreckten Raum kaum gesehen haben. Auf jeden Fall bleibt es ein nicht zu überschätzendes Verdienst der Residenzwoche und des Ensemble Phoenix, diesen seltenen Vorläufer der Oper in München erlebbar gemacht zu haben.