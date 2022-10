Von Klaus Kalchschmid, München

20 Jahre Residenzwoche bedeutet auch den Stabwechsel von Ralf Jaensch an die nicht nur in München bestens bekannte und geschätzte Gambistin Friederike Heumann sowie Stefan Steinemann, den Leiter der Augsburger Domsingknaben. Das Bayerische Jugend-Barockorchester aber, das in der Allerheiligen-Hofkirche das erste von zwei Jubiläumskonzerten bestritt, bleibt unter Jaenschs Fittichen, wie er am Ende des zweiten betonte.

Der Nachmittag stimmte mit Werken von Telemann, Pez, Lully und Dall'Abaco ungemein inspirierend auf den Abend ein. Das Motto "A Young Person's Guide to the Baroque Orchestra" spielte auf das didaktische Werk Benjamin Brittens an und daher erzeugte das Rondo aus der Abedelazar-Suite von Henry Purcell einen schönen Aha-Effekt. Es diente Britten als Thema und erklang hier zusammen mit einer Suite aus "Fairy Queen". Großen Wiedererkennungswert gab es auch im Kaisersaal, als Bariton Victor Torres und Nihan Devecioglu, die vorher berückend ein Volkslied aus Thrakien gesungen hatte, gemeinsam mit Pablo Valetti (Geige), Friederike Heumann (Gambe), Kristin von der Goltz (Cello), Eduardo Egüez (Gitarre) und Dirk Börner (Orgelpositiv) die vielstrophige "Passacaglia della Vita" eines unbekannten Komponisten aus dem 17. Jahrhundert zum Besten gaben und sogar als Zugabe wiederholten. Der Refrain "Bisogno morire", frei übersetzt: "Wir müssen alle sterben", begleitete wohl alle auf dem Heimweg bis nach Hause.

Vorausging ein wunderbares, nicht minder exzellent gespieltes und gesungenes Programm: Darunter der feine, tänzerische Groove einer Ciaconna Dietrich Buxthehudes, Georg Muffats Suite "Nobilis Juventus" von 1698, vier der trotz Thematisierung von Tod und Jammertal auf Erden trostvollen Liedern von Philipp Heinrich Erlebach aus derselben Zeit, das op. II/5 dall Abacos sowie ein von Torres ausdrucksvoll dargebotenes, großartiges Lamento aus Luigi Rossis "Orfeo"-Vertonung aus dem Jahr 1648.