Festivals haben die Kraft, noch einmal intensiver zu zeigen, was für Themen, Ästhetiken und auch Meinungen derzeit existieren. In München im Bereich Theater sind hier bislang vor allem das Performance-Festival „Spielart“ und „Radikal jung“ für junge Regie am Volkstheater prägend. Nun kamen jüngst, wenngleich auch deutlich kleiner, die „Welt/Bühne“ für internationale Gegenwartsdramatik und „All Abled Arts“ für inklusive Produktionen an den Kammerspielen hinzu. Man kann nur hoffen, dass beide bleiben.

Zumindest sieht es am Residenztheater sehr danach aus. Leiterin ist Chefdramaturgin Almut Wagner, damit hat die „Welt/Bühne“ Kontinuität, ist es doch kein Projekt, das nur eine Woche im Jahr läuft. Vielmehr ist es verknüpft mit Residenzen, die Autoren aus Ländern quer über die Kontinente am Bayerischen Staatsschauspiel erhalten. Sie arbeiten zwei Monate in München, eigene Abende sind ihnen in dieser Zeit gewidmet. Darüber wächst ein vielstimmiges, spannendes Netzwerk.

Aus diesem schöpft natürlich das Festival, das eben die Dramatikerinnen und Dramatiker zusammenholt, die zu verschiedenen Zeiten zur Arbeitsresidenz in München waren oder sein werden. Ab dem 7. Juni sind dies nun 13 Künstler aus Argentinien, Chile, Indien, Iran, Israel, Litauen, Polen, Ruanda, Südafrika, Uganda, Südkorea und der Ukraine. Einmal quer durch die Welt und ihre Konflikte sozusagen.

Eröffnet wird das Festival diesmal mit zwei Werkstattinszenierungen: „Lysistrata macht Urlaub“ von Oleksandr Seredin aus der Ukraine (7.6.) und mit „Sohn einer Mutter. Mutter eines Sohns.“ von Pooyan Bagherzadeh aus Iran (8.6.). Beide Autoren, die in ihren Heimatländern derzeit nicht arbeiten können, führen jeweils Regie, auf der Bühne stehen Schauspielerinnen und -schauspieler des Residenztheaters. Oleksandr Seredins Stück basiert auf Aristophanes Komödie „Lysistrata“, in der die Frauen unter Führung der Titelheldin in den Sexstreik treten, um Frieden zu erzwingen. Bei Seredin ist der Konflikt auf Vater und Tochter reduziert, wobei hier der Kampf gegen den Krieg schon als verloren gilt. Auch Pooyan Bagherzadeh verlagert die Auseinandersetzung in die Kleinstfamilie, in die zwischen Mutter und Sohn, und sucht darin die Muster, die gesamtgesellschaftlich übertragbar sind.

Die Chilenin Carla Zúñiga Morales reagierte mit „Vergewaltigung einer Schauspielerin" auf eine persönliche Erfahrung. (Foto: privat)

Am Sonntag, 9. Juni, wird der wohl vielstimmigste Abend zu erleben sein: Zwölf Autorinnen und Autoren aus Europa, Asien, Afrika und Südamerika haben neue Texte zur Frage: „Was ist Wahrheit?“ geschrieben, eigens für diesen Lesemarathon. Naturgemäß werden Formen und Inhalte variieren, sodass sehr unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten sind. Überhaupt dürfte es anregend sein zu erfahren, wie Wahrheit verstanden wird, auch in politisch so verschiedenen Situationen wie Iran und Israel, Ukraine und Uganda, Indien und Argentinien.

Im Programm stehen zudem drei szenische Lesungen mit so weit voneinander entfernten Themen wie die einende Kraft von Fußball und Theater, Queerness und politische Korrektheit sowie Missbrauch. Letzteres behandelt die Chilenin Carla Zúñiga Morales in „Vergewaltigung einer Schauspielerin“ (13.6.). Morales reagierte mit dem Text auf eine persönliche Erfahrung, wie sie im Programmheft darlegt: Sie erfuhr, dass ein Studienkollege mehr als 20 Frauen missbraucht und vergewaltigt hatte. Teils waren es Bekannte von ihr. Auch sie selbst hat Missbrauchserfahrung und schreibt mit dem Stück gegen das Schweigen an.

Amir Reza Koohestani aus Iran zeigt mit „Blind Runner" einen Abend, der sich mit dem Ende der Grünen Revolution in seinem Heimatland auseinandersetzt. (Foto: Benjamin Krieg)

Ebenfalls Teil der „Welt/Bühne“ sind dieses Jahr zwei Gastspiele. Amir Reza Koohestani aus Iran zeigt mit „Blind Runner“ eine Koproduktion einiger renommierter Festivals. Es ist ein Abend, der sich mit dem Ende der Grünen Revolution in seinem Heimatland auseinandersetzt (13./14.6.). Dem Münchner Publikum ist Koohestani durchaus als Autor und Regisseur bekannt, kürzlich hatte seine Überschreibung von Shaws „Pygmalion“ im Cuvilliéstheater Premiere.

Zu Gast ist zudem die Südafrikanerin Koleka Putuma mit „Hullo, Bu-bye, Koko, Come in“ (11./12.6.). Sie hat ihren eigenen Gedichtband für die Bühne adaptiert und forscht in ihrer Performance dem Gegensatz nach zwischen Hypersichtbarkeit und Ausradierung, „der schwarze, queere Frauen in Performance, Politik und Populärkultur ausgesetzt sind.“ Die Performance war ein Auftragswerk für die Wiener Festwochen 2021 und kommt jetzt nach München.

Das Programm, das sicher bei dieser Zusammensetzung der Gäste politische Fragen aufwerfen wird, macht definitiv neugierig. Im Programmheft finden sich dabei schon einige Ansätze zum Thema „Was ist Wahrheit?“, die das unterstützen. Darin schreibt etwa Birutė Kapustinskaitė aus Litauen: „Du musst immer skeptisch bleiben und dich trotzdem an die Werte halten, an die du glaubst. Denn diese Werte sind in der Post-truth-Ära dein Kompass.“ Und schon schließt sich an die ausgehende Frage jene nach den Werten an. Mehr davon zu hören, darüber zu sprechen, zu erfahren, darf man sicher von der „Welt/Bühne“ erwarten.