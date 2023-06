Zum ersten Mal in der Intendanz von Andreas Beck gibt es am Residenztheater ein Festival. Es geht um zeitgenössische, internationale Dramatik - und um den Austausch.

Im vergangenen Herbst lief eine Testphase, nun kommt der Prototyp heraus: Am Residenztheater wird es vom 24. bis zum 30. Juni ein Festival geben - das erste in der Intendanz von Andreas Beck. Geladen sind die Autorinnen und Autoren der Plattform für internationale Dramatik "Welt / Bühne". In szenischen Lesungen, Diskussionen, Gastspielen wird es darum gehen, was das Theater in Polen, Argentinien, Japan, Litauen, Uganda, Israel, Ruanda, der Ukraine und Indien derzeit bewegt.

Das Staatsschauspiel vergibt seit 2019 Residenzen an Autoren, die dann zwei Monate in München bleiben, schreiben, sich austauschen. Was dabei entsteht, ließ sich an verschiedenen "Welt / Bühne"-Abenden bereits erleben - so sprach der ukrainische Theatermacher Oleksandr Seredin vom Leben im Krieg, Deepika Arwind aus Indien stellte ihr politisches Theater vor oder die großartige Odile Gakire Katese aus Ruanda berichtete von ihrem Trommel-Projekt.

Diese drei nun und vier weitere Autorinnen und Autoren sind beim Festival dabei. Dort richten Regisseure mit den Residenztheater-Schauspielern die Texte szenisch ein. Das Finale am 30. Juni wird eine Lesereise mit Autoren aus der ganzen Welt, kuratiert von Albert Ostermaier. Festivalorte - gleichzeitig Orte zum Austausch und zum Bleiben - sind der Marstall und das Marstall-Café.

Welt / Bühne - Festival für internationale Gegenwartsdramatik, Sa., 24. bis Fr., 30. Juni, Marstall, www.residenztheater.de