Von Yvonne Poppek

Der Himmel ist, gerade im Sommer, ein strahlender, friedvoller Ort. Bei Oleksandr Seredin ist das anders. In seinem Stück "Die Langlebigen" fliegen dort oben russische Raketen. Eine nach der anderen. Sie schlagen in Wohnungen ein, begraben Menschen unter ihren Trümmern, sind das Hintergrundgeräusch zu einem Leben im Krieg. Oleksandr Seredin stammt aus der Ukraine, geboren 1991 in Charkow. Er ist Theaterregisseur, Dramatiker und Drehbuchautor. Vier Stücke, so erzählt er, habe er bereits zum Krieg in seinem Land geschrieben. "Die Langlebigen" ganz dezidiert für ein europäisches Publikum. Er hoffe, dass seine Arbeiten bald aufgeführt werden.