Die Störungen sind enorm. Noch bevor die Probe losgeht, fordert der Trompeter vom Kapellmeister eine Pause. Weil sein Hosenträger gerissen ist, unterbricht er kurz darauf den Marsch, Bier würde er auch lieber trinken und dann zettelt er allerlei Unsinnsdiskussionen an. "Orchesterprobe" heißt der 22-minütige Kurzfilm von und mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt aus dem Jahr 1933. Am Residenztheater nimmt sich nun die Regisseurin Claudia Bauer unter anderem Ausschnitten aus der "Orchesterprobe" an. Für die Inszenierung "Valentiniade. Sportliches Singspiel mit allen Mitteln" verschränkt sie Texte Valentins und des Augsburger Autors Michel Decar. Bauer, die gerade den Nestroy-Preis erhalten hat, zeichnet am Residenztheater für zwei üppige, musikalisch geprägte, sich in Albernheiten austobende Moliére-Überschreibungen verantwortlich. Bei der Premiere an diesem Freitag setzt sie auf daraus Vertrautes: Live-Musik und -Kamera sowie ein Gutteil der Darstellenden.

Valentiniade. Sportliches Singspiel mit allen Mitteln, Premiere: Fr., 16. Dez., 19.30 Uhr, Residenztheater, Telefon: 21 85 19 40