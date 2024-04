Interview von Yvonne Poppek

Stefan Pucher - diesen Namen verbindet man in München mit den Kammerspielen. Lange Jahre inszenierte der 1965 geborene Regisseur in dem Haus an der Maximilianstraße. Pucher wurde als "Popregisseur" bekannt, bisher sieben Mal wurden seine Inszenierungen zum Berliner Theatertreffen eingeladen, darunter auch sein "Sturm" von 2007 an den Kammerspielen. Nun kommt erstmals eine Arbeit von ihm am Residenztheater heraus: "Moby Dick". Ein Gespräch über Theater in Krisenzeiten, Kapitän Ahab und darüber, warum diese Rolle Barbara Horvath spielt.