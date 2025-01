Zuletzt sah Ewald Palmetshofer manchmal zerknirscht aus. Und zwar immer dann, wenn es um sein neues Stück ging. Bald werde es erscheinen, sagte er dann. Und schob ein „hoffentlich“ nach. 2019 eröffnete Andreas Beck seine Intendanz am Bayerischen Staatsschauspiel mit der Uraufführung von „Die Verlorenen“ des österreichischen Dramatikers. Das war der jüngste Text von Palmetshofer auf der Bühne. Danach: Pause. Mehr als vier Jahre lang. Dafür kommt nun ein großes Stück heraus, knapp 170 Seiten, angelehnt an Shakespeares zweiteilige Historiendrama „King Henry IV“. Es ist eine poetische Analyse der Gegenwart.

Für seine Dramen ist Palmetshofer mehrfach ausgezeichnet worden, sie wurden in mehr als zehn Sprachen übersetzt. Intendant Beck hat den Autor, Jahrgang 1978, schon 2006 für sich entdeckt. In einem Sammelband, der im Fischer-Verlag 2015 erschien, schrieb er im Nachwort: „Mir wurde (...) klar, dass ich – damals sehr kurz mit der künstlerischen Leitung des Schauspielhauses Wien betraut – den Autor, der erst zwei fertige Stücke und ein angefangenes Stück in petto hatte, unbedingt als Hausautor an das Schauspielhaus engagieren wollte.“ Und Beck schrieb auch: „Alle Stücke von Ewald Palmetshofer haben einen unverwechselbaren Klang, einen Sound.“

Die enge Verbindung des Intendanten zum Autoren ist geblieben. Palmetshofer kam mit Beck nach München, ist Dramaturg am Haus. Und weiterhin schreibt er Auftragswerke, wozu auch sein neues Stück mit dem Titel „Sankt Falstaff“ gehört. Trifft man den 46-Jährigen, liegt die Frage natürlich auf der Hand, was da so lange gedauert hat. Ein freundliches Lächeln huscht daraufhin über sein Gesicht. Gründe gebe es tatsächlich mehrere, sagt er. Etwa, „dass ich manchmal tatsächlich langsam bin“. Und auch, dass er in Arbeitsphasen als Dramaturg nicht am eigenen Text schreibe. Aber hauptsächlich liege es an den politischen Entwicklungen seit der Corona-Pandemie.

Etwa 100 Seiten habe er weggeschmissen, nachdem die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen begonnen hatten, eine Gruppe von Menschen sich gegen den Staat gewandt, die Demokratie als Diktatur bezeichnet hatten. Letztlich, so sagt Palmetshofer, lag die lange Verzögerung an den „Corona-Leugnern“.

Warum? Der Autor hat für sein „Sankt Falstaff“ ein mehr als 400 Jahre altes Werk zur Vorlage. Doch während es bei Shakespeare in „King Henry IV“ um Intrigen und Machtverhältnissen am britischen Königshaus geht, fragt Palmetshofer heute danach: „Was ist der Staat?“ Und dieses Bild ist spätestens seit der Pandemie im Wandel.

Der Autor Ewald Palmetshofer hat lange an seinem neuen Stück gearbeitet. (Foto: Joel Heyd)

Also hat Palmetshofer noch einmal nahezu alles neu geschrieben. Anfangs interessiert haben ihn die beiden elisabethanischen Figuren John Falstaff und Prinz Harry, sagt er. „Da steckt eine Liebesgeschichte dahinter.“ Das politische Thema kam hinzu. Und so ist sein „Sankt Falstaff“ nun ein Text mit starken Figuren geworden, deren Handeln und Gefühle kollidieren, deren Absichten zwischen edel und schmutzig schwanken, eine menschliche Tragödie im hohen Komödienton. Oder auch: im Palmetshofer-Sound.

Dabei hält sich der Dramatiker fast durchgehend an ein zweihebiges Versmaß. In zeitgenössischen Stücken ist das eher eine Seltenheit. Das unterstützt den Sprachwitz und die Sprachspiele, die Palmetshofer aus den Shakespearschen Narrenszenen eingeatmet zu haben scheint. Bei aller düsteren Analyse der Funktionsweise eines antiliberalen Staats und bei der von diesem vorangetriebenen Verrohung der Sprache und des Umgangs ist das Stück eben auch das: witzig.

Die Geschichte einer Liebe unter Ungleichen

„Sankt Falstaff“ spielt teils in einem Club, teils im „Haus der Macht“. John findet Harri im Morgengrauen zusammengerollt vor einer Kloschüssel und rettet ihn aus der Misere. Hier beginnt eine Freundschaft und Liebe unter Ungleichen. Der eine ein Underdog, der andere ein nach Macht strebender Sohn mit Geld im Hintergrund. Die Demokratie ist längst von Harris Vater und seinen Leuten ausgehöhlt worden, er regiert als Quasikönig und sucht jetzt, einen Nachfolger zu etablieren. Das könnte Harri sein, aber auch der Hitzkopf Henri Percy, womit ein Machtgezerre beginnt.

Hausregisseur Alexander Eisenach führt die Regie bei „Sankt Falstaff“. Den John spielt Steven Scharf, der mit dieser Rolle nach München zurückkehrt. Den Harri gibt Johannes Nussbaum. Um ihre Liebe geht’s und um ihre Wege, die Demokratie zu retten oder zu beschädigen. Von diesem „Sankt Falstaff“ am Residenztheater darf man sich einiges erwarten – selbst wenn die Titelfigur ein veritabler Säufer ist.

Sankt Falstaff, Premiere: Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr, weitere Vorstellungen: 26. Januar, 4., 15. und 21. Februar, Residenztheater, www.residenztheater.de