Von Egbert Tholl

Wenn Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1794 geahnt hätte, was dereinst mit seiner Neuschöpfung des mittelalterliche Epos "Reineke Fuchs" am Münchner Residenztheater passieren würde, er hätte noch viel mehr geschrieben als die ohnehin in ihrer Ausdehnung schon üppigen Verse. Vor allem hätte er noch mehr Tiere erfunden. Denn es bleibt ein einziger Wunsch nach der Premiere im Marstall: mehr davon! Mehr Tiere, mehr Songs, mehr als die 75 Minuten Spieldauer. Aber seien wir froh, dass es die gibt.