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„Die Nacht von Sevilla“ im ResidenztheaterEin Fußballdrama, das der Verstand nicht mehr packt

Lesezeit: 3 Min.

Erinnerungen an ein denkwürdiges Fußball-Spiel: Schauspieler Peter Lohmeyer (links) und der frühere deutsche Nationaltorwart Harald „Toni“ Schumacher.
Erinnerungen an ein denkwürdiges Fußball-Spiel: Schauspieler Peter Lohmeyer (links) und der frühere deutsche Nationaltorwart Harald „Toni“ Schumacher.
Foto: Robert Haas

„Die Nacht von Sevilla“ im Residenztheater blickt auf eines der aufregendsten Fußballspiele der Geschichte zurück. Drei der Halbfinal-Helden von 1982 kommen höchstselbst auf die Bühne.

Von Stefan Galler

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Es gibt da diesen spanischen Fußballer. Marc Cucurella, wilde Locken, melancholischer Blick. Der linke Arm des schmächtigen Mannes versperrte Deutschland 2024 den Weg ins Halbfinale bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Nun ja, das Ausscheiden lag ja eigentlich weniger an Cucurella, sondern eher am Schiedsrichtergespann, das den fälligen Elfmeter verweigerte. Das Land eskalierte dennoch. Der vermeintliche Übeltäter wurde vom Boulevard zum „Handspanier“ erklärt und ist seither das Ziel von Anfeindungen, sobald er in Deutschland spielt. Kollektiver Hass von einem Volk – ein Phänomen, das der frühere Torwart Harald Schumacher kennt.

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