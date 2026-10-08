„Die Nacht von Sevilla“ im Residenztheater blickt auf eines der aufregendsten Fußballspiele der Geschichte zurück. Drei der Halbfinal-Helden von 1982 kommen höchstselbst auf die Bühne.

Es gibt da diesen spanischen Fußballer. Marc Cucurella, wilde Locken, melancholischer Blick. Der linke Arm des schmächtigen Mannes versperrte Deutschland 2024 den Weg ins Halbfinale bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Nun ja, das Ausscheiden lag ja eigentlich weniger an Cucurella, sondern eher am Schiedsrichtergespann, das den fälligen Elfmeter verweigerte. Das Land eskalierte dennoch. Der vermeintliche Übeltäter wurde vom Boulevard zum „Handspanier“ erklärt und ist seither das Ziel von Anfeindungen, sobald er in Deutschland spielt. Kollektiver Hass von einem Volk – ein Phänomen, das der frühere Torwart Harald Schumacher kennt.