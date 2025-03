Interview von Yvonne Poppek

Claudia Bauer gehört zu den renommiertesten Regisseurinnen im deutschsprachigen Raum – und zu den wenigen Frauen, die mehrmals zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden sind. Die 1966 in Landshut geborene Regisseurin leitete das Theaterhaus Jena, war Hausregisseurin in Halle sowie zuletzt in Leipzig und inszenierte an vielen großen Bühnen. Seit dieser Spielzeit ist sie neue Hausregisseurin am Residenztheater. Ihre klare Handschrift – intensive, oft knallige, teils auch groteske Bilder verbunden mit Musik, Gesang und auch Masken – kennt das hiesige Publikum schon aus Inszenierungen wie „Tartuffe oder das Schwein der Weisen“ oder der „Valentiniade“. An diesem Freitag, 28. März, hat Samuel Becketts „Warten auf Godot“ in ihrer Regie Premiere. Ein Stück, in dem nur Männer vorkommen – ein interessanter Stoff für eine starke Frau?