Es ist ein Coup: Für das Münchner Residenztheater hat der Dramatiker, Regisseur und Schauspieler Franz Xaver Kroetz nach Jahrzehnten noch einmal ein Stück geschrieben. Am 14. Juni wird es die Uraufführung von „Gschichtn vom Brandner Kaspar“ frei nach Motiven von Franz von Kobell geben. In dem „Volksstück in vier Akten“ soll Günther Maria Halmer die Titelrolle spielen, Regie führt Philipp Stölzl.