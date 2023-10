Von Ekaterina Kel

Wer sehen will, was Schauspielkunst kann, sollte in den kommenden Wochen eine Vorstellung von "Anne-Marie die Schönheit" am Residenztheater besuchen. Das Stück von Yasmina Reza hatte dort am Freitag Premiere. Es ist ganz schlicht und bescheiden: eine Person, ein Monolog, ein paar hölzerne Bühnenelemente, eine Bank. Aber gerade deshalb geht von ihm eine besondere Klarheit aus. Es ist geradezu ein Lehrstück über die Kraft des Spiels.