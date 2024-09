Kritik von Sabine Leucht

„Dichotomie“ kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Halbieren“ oder „Zerschneiden“. Bezogen auf die Welterfahrung zum Beispiel in Gut und Böse, rechts- und linksrheinisch, faschistisch und linksgrünversifft. Dazwischen liegen wir grauen Normalos, die steigende Wasser des Rheins oder die immer schmaler werdende bürgerliche Mitte. In gewisser Weise geht es in Nele Stuhlers neuem Stück um solche Dichotomien und andere Begriffspaare, die wir für solche halten. Dass es trotzdem kein Drama mit exemplarisch handelnden Personen ist, dafür sprechen Stuhlers Biografie und der Titel des Abends: „Und oder oder oder oder und und beziehungsweise und oder beziehungsweise oder und beziehungsweise einfach und“. Sehr lang ist er, deutlich sprachverspielt angelegt und scheinbar so gar nicht beschreibend. Doch das täuscht.