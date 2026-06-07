Es hallt wie in einer Kathedrale. Gemurmel, Schritte sind zu hören, vereinzelte Lichtstrahlen fallen wie durch Kirchenfenster auf weiße Hände, irgendwo ein kleiner warmer Lichtpunkt, ein Becken mit Wasser. Eine Frau und ein Mann setzen sich einander gegenüber, schweigen, bevor sie in der sakralen Dunkelheit beginnen, über ihre Liebe zu reden. Vielleicht war das, was sie einst miteinander hatten, etwas Heiliges, aber es ist zur Hölle geworden. Sie werden sich trennen, kraftlos und in Trauer.