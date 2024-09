Von Yvonne Poppek

Jeder, der einmal an einer U-Bahn-Haltestelle stand, kennt ihn, diesen Luftschub, der schon vor dem Zug zu spüren ist. Er drängt dem Kraftzentrum als eine unsichtbare Woge voran. Eine Begegnung mit Lea Ruckpaul ist so ähnlich. Die Energie ist quasi schon im Raum, da kommt die Schauspielerin gerade zur Tür herein. Dann ist sie – im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die auch Räume betreten können – richtig da. Pure Präsenz. Und ja, keine Frage, in ihrem Beruf ist das sehr hilfreich. Seit Herbst 2023 ist sie Ensemblemitglied des Residenztheaters – und hat sich mit nur zwei Inszenierungen mehr als bemerkbar gemacht. An diesem Freitag wird es die dritte Münchner Premiere für sie geben.