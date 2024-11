Bei seinem ersten Job am Residenztheater musste Anton Engelmann erst einmal das Büro des Intendanten einräumen. Jetzt kehrt er zurück – um als Schauspieler vorzusprechen. Wie fühlt sich das an?

Von Sina Möhlenkamp

Das Licht geht aus, dann wieder an. Anton Engelmann flucht. Er stöhnt. Er schreit. Er schwitzt. Anton steht auf der Probebühne des Marstall-Theaters in München. Er ist 23 Jahre alt, seine dunkelblonden Locken, die ihm sonst bis zur Schulter reichen, hat er zu einem Dutt gebunden. Er trägt eine glänzende Metallweste und ein Kettenhemd, seine Hände und sein Gesicht sind mit Kunstblut verschmiert. Seine Stimme hallt durch den Raum. Mit festem Blick sieht er den Zuschauenden in die Augen. Es ist sein Absolventenvorsprechen.