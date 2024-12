„Der wiedergefundene Freund“ von Fred Uhlman erzählt von einem 16-jährigen Juden und einem gleichaltrigen Nazi in den Dreißigerjahren. Autorin Lena Gorelik hat den Text teils in die Gegenwart verlegt. Die Produktion des Residenztheaters tourt nun durch die Schulen – gut so.

Von Yvonne Poppek

Nach den Sommerferien taucht der neue Lehrer auf und mit ihm wird alles noch schlimmer. „Es gibt Geschichte und Geschichte. Die Geschichte, die heute in Ihren Büchern steht, und die, die sich bald ereignen wird“, doziert er. Er faselt von „dunklen Mächten“, die am Werk sind, und davon, dass die Probleme bald gelöst sein werden. Für Hans bedeutet es, dass er fortan der Niedertracht der anderen ausgesetzt ist. Dass manche seiner Mitschüler nicht mehr mit ihm reden. Dass sie kichern, wenn er kommt, oder sich die Nase zuhalten. Einer schreibt auch einen Brief: „Du kleiner Jud – wo wirst du sein? / In Australien fehlt ein Judenschwein. / Du kleiner Jud – komm nie zurück! / Sonst brechen wir dein Scheißgenick.“