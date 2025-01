Kritik von Yvonne Poppek, München

Mara rennt durchs Werksviertel und erlegt Monster. Oder eher: Maras Spielfigur in sexy Roboterlook. Sie ist richtig gut in ihrem Zweierteam, schießt kurz hinterm Riesenrad auf einen besonders großen Gegner, holt sich die Belohnung, fliegt endlich, endlich. Ist so leicht. Und dann zieht Maras Vater den Stecker – in der realen Welt. Gut nur, dass seine Tochter in dieser nicht bewaffnet ist. Deren gigantische Wut entlädt sich deshalb nur emotional.