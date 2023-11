Von Yvonne Poppek

Am Anfang sind sie alle auf Fotos zu sehen, die Buddenbrooks, einzeln, zu zweit, als Familie, akkurat angezogen, der Blick in die Kamera. Wie es sich eben gehört, wenn der Fotograf den Auslöser drückt. Die Bilder sind in unterschiedlich große, teils türhohe Rahmen projiziert, sie hängen dicht an dicht knapp hinter dem Bühnenportal des Cuvilliéstheaters. Es ist eine alles bedrängende Ahnen-Mauer, die bald lichte Flecken aufwirft. Dort schieben sich die Schauspieler hinein, erzählen von den Buddenbrooks, um die es in den kommenden drei Stunden gehen soll. Es ist ein Filtrat von Thomas Manns epochalem, mehr als 750 Seiten starken Werk. Oder vielmehr: eine praktikable Fotoalbum-Version.