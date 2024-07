Es geht sicher einigen so: Wer Arnulf Schumacher sieht, denkt an eine Theater -Ära in München , nämlich an jene von Dieter Dorn. Zu dessen legendärem Ensemble an den Münchner Kammerspielen, von 2001 an dann am Bayerischen Staatsschauspiel, gehörte der 1940 in Ottersdorf geborene Schauspieler. Und man kann sagen, dass seinem Spiel diese Zeit bis heute anzumerken ist. Sehr klar, präzise sprechend, sich den Raum und die Zeit auf der Bühne nehmend, Gesten mit tiefer Bedeutung aufladend – Schumacher interpretiert seine Figuren nicht an Alltagsbeobachtungen entlang, sondern an ihrer überhöhten Deutung für das Stück.

Menschliche Kunstfiguren zaubert und zauberte er all die Jahre auf die großen und kleinen Bühnen. Dabei fing er 1963 an Stadttheaterbühnen an, bevor er 1978 nach München kam, wo er mit Stücken etwa von Shakespeare und Botho Strauss, manchen auch mit George Tabori und Franz-Xaver Kroetz in Erinnerung bleibt. Oft sind dies die bodenständigen Nebenfiguren, die von den Ereignissen desillusioniert, destabilisiert werden. Schumacher kann seine Figuren lautlos, aber tief in die Erschütterung stürzen lassen, so als würden sie implodieren.

Auch in der Intendanz von Andreas Beck war Arnulf Schumacher in Produktionen zu sehen, ganz nah etwa in dem Achternbusch-Abend „Der Stiefel und sein Socken“ im Marstall oder auch als machtgetriebener Kultusminister in der Kareno-Trilogie „Spiel des Lebens“ von Knut Hamsun. In dieser Rolle wird Arnulf Schumacher an diesem Mittwoch seinen Abschied von der Residenztheaterbühne nehmen. Noch einmal staatstragend sozusagen.

Spiel des Lebens, Mittwoch, 24. Juli, 19.30, Residenztheater