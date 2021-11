Man sieht sie immer häufiger: Vintage-Rennräder sind "in". In München gibt es einige Geschäfte, die sich darauf spezialisiert haben. Ein Überblick

Von Gabriel Berg

Wer mit offenen Augen durch München läuft, entdeckt zahlreiche, vor allem junge Menschen, die mit alten Stahlrahmen-Rennrädern von Peugeot, Colnago oder Bianchi herumfahren. Vintage-Rennräder werden seit Jahren immer beliebter. In München gibt es verschiedene Geschäfte, die sich auf solche Räder spezialisiert haben. Bici Bavarese ist einer dieser liebevoll konzipierten Fahrradläden und bietet vor allem italienische Rennrad-Klassiker an. Die Besitzer des Ladens in der Türkenstraße sind leidenschaftliche Rennrad-Sammler und betreiben neben ihrer Werkstatt und ihrem Laden auch ein Café, direkt neben dem Geschäft. Außerdem organisieren sie regelmäßig Treffen und Ausfahrten für Fans von Nostalgie-Rädern. Eine Besonderheit ist der "Giro Bavarese", eine Rennradtour, die an Tegernsee, Schliersee und Spitzingsee vorbeiführt und von den Besitzern seit vier Jahren organisiert wird.

Die Véloterie bietet seit 2016 hauptsächlich französische Rennräder aus den Siebziger- und Achtzigerjahren an. Wer also auf der Suche nach einem Peugeot-Rennrad ist, wird in dem Sortiment aus rund 200 Rädern vermutlich fündig. Zweimal im Monat gibt es einen Rennradmarkt, bei dem man gebrauchte Räder kaufen und sich mit anderen Radbegeisterten austauschen kann. Wer sich erst mal in Ruhe nach Bikes umschauen möchte, sollte einen Termin ausmachen.

Auf die eigenen Wünsche zugeschnittene Vintage-Rennräder gibt es bei Druxs. Der Laden wird vom Fahrradrestaurator Ólafur Druxs geführt, der seine Arbeit als künstlerische Tätigkeit versteht. Aus einem riesigen Lager stellt er echte Unikate zusammen. Im Jahr 2016 gründete er den Rennrad-Club Druxs München e.V., in dem sich regelmäßig Liebhaber von Vintage-Rennrädern zu gemeinsamen Ausfahrten versammeln.

Bici Bavarese, Türkenstr.26, Telefon 0152/05917731, www.bicibavarese.de); Druxs, Tegernseer Landstraße 22, Öffnung bei Terminanfrage, Telefon 0152/53516742, www.druxs.net; Véloterie, Neumarkter Str. 17, Telefon 0171/3271563, www.veloterie.com