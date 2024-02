Nach der Benko-Insolvenz:"Willkommen in der Bauruinenstadt München"

Kolumne von Wolfgang Görl

Spaziert ein Tourist, angekommen am Hauptbahnhof, über die Schützenstraße Richtung Zentrum, wird ihn bald das Gefühl beschleichen, in eine dem Verfall preisgegebene Stadt geraten zu sein. Schon der Bahnhof sieht aus wie eine Ruine, aber immerhin werkeln da noch Bauarbeiter. Das ehemalige Kaufhaus Hertie hingegen bevölkern nur noch Tauben und Ratten. Einige Fenster sind eingeschlagen, die Mauer bröckelt, das denkmalgeschützte Gebäude gleicht einem Geisterschloss. Ein ebenso totes Gemäuer ist der Anbau, an dessen mit Abfall und Taubenkot übersätem Entree ein Plakat hängt: "Wir sagen Danke, München - Galeria." Passender wäre: "Willkommen in der Bauruinenstadt München - Ihr René Benko."