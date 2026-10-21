Wie ist es, sich als junger Mensch wegen seiner streng religiösen Herkunft ausgegrenzt zu fühlen? Und wie überwindet man die Enge seines Elternhauses? Die Zeichnerin Jutta Pilgram hat beides erlebt und ihre Erfahrungen in einem Comic verarbeitet.

In ihrer Graphic Novel „Glaub mir“ (Jaja Verlag) zeigt Jutta Pilgram die Ambivalenzen von jungen Menschen, die in streng religiösen Familien aufwachsen. Aus der Sicht eines Mädchens aus erzkatholischem Haus erzählt sie die Entwicklung einer Freundesgruppe. Die fünf Jugendlichen haben sowohl christlichen als auch muslimischen Hintergrund. Der Comic sei nicht autobiografisch, spiele aber in einem Milieu, das sie sehr gut kenne, sagt die Zeichnerin, die viele Jahre als Redakteurin bei der SZ gearbeitet hat. Sie habe eine Nonnenschule besucht und wollte als Kind sogar später selbst ins Kloster gehen. In ihrer Familie habe es ständig Verwerfungen über Glaubensfragen gegeben.