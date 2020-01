Rund 70 antisemitische Straftaten 2019, mehr als 40 durch mutmaßlich rechte Angreifer verübte Gewaltdelikte, 15 homophobe Attacken: erschreckende Zahlen aus München. Am Donnerstag hat das NS-Dokumentationszentrum eine Zahl veröffentlicht, die hoffen lässt. Im vergangenen Jahr kamen fast 190 000 Besucher in die Ausstellungen und Veranstaltungen am Max-Mannheimer-Platz. Damit wurde der Erfolg des Eröffnungsjahr 2015 noch übertroffen. Der Zulauf geht laut Pressesprecherin Ilona Holzmeier zum einen auf den seit April zunächst für ein Jahr gewährten freien Eintritt zurück, "zum anderen auf die inhaltliche Ausrichtung der Ausstellungen, Projekte und das umfangreiche Begleitprogramm". Direktorin Mirjam Zadoff sagt, neben der Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit Flucht, Krieg und Genozid müsse es "auch immer um die Gegenwart gehen, in der wir neue Plattformen schaffen wollen für alle jene, die sich einsetzen für die liberale Demokratie, für eine inklusive, solidarische Gesellschaft. Mehr als 2000 Jugend- und Erwachsenengruppen besuchten das Haus. Noch so eine Zahl, die hoffen lässt. Denn: "Die Nachfrage ist so groß, dass längst nicht alle Anfragen abgedeckt werden können."