Auf ein von Migranten besuchtes Sprachinstitut an der Schillerstraße im Münchner Bahnhofsviertel ist am Mittwoch um die Mittagszeit eine Attacke mit Reizgas verübt worden. Nach Angaben der Münchner Feuerwehr wurden dabei 17 Personen leicht verletzt, einige von ihnen mussten in Kliniken gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.