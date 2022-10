Idyllisch am Stadtrand gelegen: der Reiterhof Corona in Solln.

Von Jürgen Wolfram

Wegen der gleichnamigen Pandemie hat der Reitverein Corona München-Solln (RVC) mit zweijähriger Verzögerung sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Trotz eines Tages der offenen Tür mit Reitvorführungen und Gäste-Verköstigung ist die Jubiläumsfreude auf dem Gelände an der Muttenthalerstraße allerdings nicht ungetrübt. Denn bekanntlich wollen die Eigentümer des Vereinsgeländes, eine Erbengemeinschaft, das gesamte historische Gestüt an einen bauwilligen Investor verkaufen. Ob die Stadt dies, wie angestrebt, noch durch die Ausübung eines Vorkaufsrechtes für die gesamte Reitanlage verhindern kann, ist fraglich. Allerdings hegt man auch im Münchner Rathaus weit reichende Bebauungspläne für das Areal und seinen Umgriff.

Eine der letzten Reitschulen auf Münchner Stadtgebiet jedenfalls fürchtet mehr denn je um ihre Existenz. Wobei ihr im Falle der Übernahme durch die Stadt wenigstens die Chance auf Ausgleichsflächen und damit auf den Fortbestand des Vereins bliebe. "Wir setzen da alle Hoffnung in den Stadtrat und den Bezirksausschuss", sagt die Vereinsvorsitzende Isabel Nemeth.

Vor allem für Mädchen hat sich der Reitstall am Südrand der Stadt über die Jahre und Jahrzehnte zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. 450 Mitglieder zählt der Betreiberverein, fast die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche, dazu kommen 46 Pferde und Ponys. Fest etabliert hat sich neben der Reitschule das Therapeutische Reiten. Mehrmals pro Woche kommen Therapeuten und Patienten der Klinik Menterschwaige und in Zukunft auch aus der Schön-Klinik auf den idyllisch gelegenen Hof unweit des Forstenrieder Parks. Seit März werden an den Wochenenden, ehrenamtlich organisiert, sogar Reitstunden für ukrainische Kinder angeboten. In der Ponyschule führt der RVC Kinder ab fünf Jahren ans Reiten und den Umgang mit den Tieren heran.

Der gemeinnützige Verein erfreut sich seit Jahren der Unterstützung durch Stadt und Staat. An seiner Spitze stehen ehrenamtliche Vorstandsmitglieder. Drei Pferdepfleger, mehrere freiberufliche Reitlehrer sowie zwei Bürokräfte unterstützen zudem die Betriebsleitung. Die RVC-Jubiläumsbotschaft: "Der Reitverein ist einzigartig und wichtig für München."