Mit einem Buskorso haben bayerische Reisebusunternehmer am Dienstag für staatliche Hilfen und eine Öffnung ihrer Branche demonstriert. Am Vormittag fuhren die mit Sprüchen wie "Hilfe, wir kommen unter die Räder" oder "Endstation Insolvenz" dekorierten Busse vor dem Wirtschaftsministerium in der Prinzregentenstraße vor. Laut Polizei waren etwa 30 Busse unterwegs, 20 weitere waren auf einem Parkplatz geblieben. Die Busunternehmer hoffen auf die Unterstützung der Politik in der Corona-Krise. Sie beklagen Verluste durch die aktuellen Einschränkungen. Tausend familiengeführte Betriebe in Bayern stünden vor einem Scherbenhaufen, so der Verband bayerischer Omnibusunternehmen. Die bisherigen Hilfen reichten bei weitem nicht. Laut Polizei kam es zu keinen größeren Vekehrsbehinderungen.