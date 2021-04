Von Andreas Schubert

Der Clou ist in der Heckklappe versteckt: Harald Hohentanner öffnet einen Reißverschluss, unter dem ein Zwischenfach verborgen ist, zieht zwei Campingstühle heraus, stellt sie auf und lässt sich auf einem davon nieder. So müsse man nach der Ankunft am Campingplatz nicht umständlich im Gepäckraum nach den Stühlen kramen. "Dann machst du das erste Bier auf und schon bist du angekommen", sagt er.

Ein Bier hat Hohentanner, der bei der Firma Mahag Markenverantwortlicher für VW-Nutzfahrzeuge ist, gerade zwar nicht zur Hand. Aber den Trick mit der Heckklappe zeigt er, um zu verdeutlichen, was sich so alles in einem VW-Campingbus vom Typ T 6.1 California auf 4,90 Metern Länge, 1,95 Metern Breite und 1,99 Metern Höhe unterbringen lässt: Küchenzeile mit zwei Herdplatten, Spüle, Kühl- und Kleiderschrank, Schlafplätze für vier Menschen, jede Menge Stauraum. Die Zeiten, als eine einfache Matratze als Schlafstatt und Tischchen aus Sperrholz als Essplatz dienten, während selbst genähte Vorhänge neugierige Blicke abhalten sollten, sind längst vorbei. Moderne Fahrzeuge sind schon vom Hersteller so optimiert, dass jeder Zentimeter ausgenutzt wird und alles möglichst wenig wiegt. Nur ein fest eingebautes Klo und eine Dusche fehlen, die gibt es erst in den größeren und höheren Modellen, die dann allerdings nicht mehr so wendig sind und auch in keine normale Tiefgarage mehr passen.

Aber der VW-Bus, der klassische Bulli, ist ein Verkaufsschlager. "Vor allem, weil Sie ihn auch als Limousine im Alltag nutzen können", wirbt Hohentanner. Vergangenes Jahr habe man eine vierstellige Zahl davon verkauft, sagt er. Und das bei Preisen, die bei etwa 60 000 Euro beginnen und je nach Ausstattung schon mal bei 100 000 liegen können.

Die hohen Preise stören offenbar nicht, Camping mit dem Wohnmobil ist derzeit angesagt wie noch nie. Laut Kraftfahrtbundesamt wurden 2020 etwa 40 Prozent mehr solcher Fahrzeuge zugelassen als im Jahr davor. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Campingbusse kaum an Wert verlieren. Urlauber kommen unter Umständen günstiger weg, wenn sie nicht etwa ein Fahrzeug mieten, sondern sich eines kaufen und nach ein paar Monaten wieder abstoßen. Denn die Nachfrage ist riesig, die Hersteller kommen kaum mit der Produktion hinterher, wie Hohentanner zu berichten weiß. Wer sich einen individuell ausgestatteten neuen Bus bestellt, muss voraussichtlich bis Ende des Jahres darauf warten. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich wegen der Corona-Pandemie die Lieferketten für Mikrochips verzögert haben. Denn die rollenden Eigenheime sind natürlich längst digitalisiert und mit dem legendären Ur-Bulli T1 nicht mehr vergleichbar, der übrigens auch seit den 1950er-Jahren als Reisemobil diente.

Auch das Münchner Unternehmen Roadsurfer profitiert enorm vom Camping-Boom. Erst vor fünf Jahren gegründet, hat der in Schwabing ansässige Campingbus-Vermieter bereits in mehreren europäischen Ländern Niederlassungen und eine Flotte von 2500 Fahrzeugen. Die Aufmachung der Homepage entspricht dem Zeitgeist, ist betont lässig und hip, das Angebot ist ein Rundum-Service, unter anderem mit einer Tag und Nacht erreichbaren Hotline. Die fünf Gründer kennen sich schon seit der Kindheit und haben dem eigenen Bekunden nach ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Bei einem Camping-Urlaub an der Atlantikküste sei ein Paar mit einem neuen Campingbus angerollt, und die übrigen Freunde wollten auch einen Van mieten. Nur: Es war keiner aufzutreiben. Also stellten sie ein Start-up auf die Beine, das wegen der großen Nachfrage rasant wuchs.

Geschicktes Storytelling? "Nein, das stimmt wirklich", sagt Markus Dickhardt, einer von drei Geschäftsführern bei Roadsurfer am Telefon und lacht dabei. Offensichtlich hat das Unternehmen einen Nerv getroffen - und das, obwohl so ein Urlaub mit einem gemieteten Campingbus alles andere als ein billiges Vergnügen ist. So kostet etwa eine "Surfer Suite Deluxe", ein gut ausgestatteter VW-Bus mit Zeltdach und vier Schlafplätzen, in der Hauptsaison 135 Euro pro Nacht - dazu kommen dann noch die Gebühren für den Campingplatz.

Dickhardt erklärt, die Qualität des Angebots sei den Kunden wichtiger als ein günstiger Preis. Und: Es gebe nicht die eine Zielgruppe. Junge oder ältere Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen hätten die Leidenschaft zum Campen für sich neu oder wieder entdeckt, ein Großteil miete zum allerersten Mal ein Campingmobil. Den Urlaubern gehe es dabei vor allem um die Flexibilität und die individuelle Freiheit. "Unter unseren Kunden sind auch Vorstände von Konzernen, die sich auch ein Hotel kaufen könnten", erzählt Dickhardt. "Aber die schätzen dann die Reduktion."

Auch bei Roadsurfer hat die Corona-Pandemie dem Geschäft noch einmal einen Schub gegeben. Gerade weil so viel Unsicherheit herrscht, wohin und ob man überhaupt noch verreisen kann. "Aber die Nachfrage war schon vor Corona extrem hoch", sagt Dickhardt.

Nach spätestens drei Jahren verkauft Roadsurfer seine Fahrzeuge gebraucht weiter. Probleme bei der Beschaffung neuer Busse hat das Start-up laut Dickhardt nicht. "Wir planen sehr weit voraus", sagt er.

Wer sich einen Überblick über die Bandbreite von Größen, Preisklassen und Ausstattungsvarianten verschaffen will, kommt an "Der Freistaat" in Sulzemoos im Landkreis Dachau nicht vorbei. Das Unternehmen mit dem selbstbewussten Namen ist nach eigenen Angaben Europas größter Marktplatz für Wohnmobile. Auf mehr als 100 000 Quadratmetern Fläche sind Verkauf, Service und Übernachtungsplätze gebündelt. Hier ist anhand von rund 1200 Fahrzeugen von fünf Händlern zu sehen, was beim mobilen Reisen so alles möglich ist.

Ein Besuch am Samstag: Normalerweise treten sich die Kunden, die aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland anreisen, auf dem Gelände gegenseitig auf die Füße. Doch der Verkauf ist wegen Corona derzeit gestoppt, das Restaurant ist dicht. Nur der Handel mit Zubehör im "Megastore" läuft noch auf Vorbestellung, das Prinzip Click & Collect hat auch die Reisebranche erreicht. Dennoch sind ein paar Dutzend Campingliebhaber gekommen, um sich zumindest auf dem riesigen Freigelände die Fahrzeuge von außen anzuschauen. Die meisten sind größer als die VW-Busse, besonders beliebt sind umgebaute Kastenwagen oder teilintegrierte Wohnmobile, bei denen das Fahrerhaus vom ursprünglichen Basisfahrzeug, etwa einem Fiat Ducato, noch erhalten ist.

Freistaat-Geschäftsführer Thomas Liebscher ist mit dem Camping-Geschäft aufgewachsen. Noch unter der Federführung seines Vaters zog das Unternehmen von Pasing nach Sulzemoos und eröffnete 2002 das Caravan-Zentrum. Die Händler dort verkaufen unterschiedliche Marken, "so ist der Wettbewerb gesichert", wie Liebscher sagt. Beim Rundgang über das Gelände fällt ein dunkler Hymer-Bus im Geländefahrzeug-Look ins Auge, bei dem auch andere Kunden stehen bleiben. Den gleichen, erzählt Liebscher, habe sich der Schauspieler Hardy Krüger jr. für eine Fernseh-Doku-Reihe bei ihm besorgt. Und die Verkäufer wissen auch sofort Bescheid, als Liebscher am Telefon um den Schlüssel für "den Hardy Krüger" bittet.

Zu den Freistaat-Kunden zählen viele Prominente wie Schauspieler oder Sportler, die sich noch ganz andere Busse leisten können. Der Concorde Centurion, der im Freistaat in einer Halle steht, kostet schlappe 800 000 Euro und ist eine Luxussuite auf Rädern samt integrierter Garage für einen Kleinwagen im Heck. Mit dem "kleinen Bruder" des Modells, wie Liebscher es nennt, geht der volkstümliche Musiker und TV-Moderator Stefan Mross mit seiner Frau Anna-Carina auf Tour. Im Heck parkt das Paar einen Fiat 500.