Von diesem Mittwoch an werden alle An- und Abflüge im Flughafen München im Terminal 2 abgefertigt. Die Passagierabfertigung im Terminal 1 wird bis auf Weiteres eingestellt. Damit werde das verbliebene Flugangebot an einem Ort gebündelt, teilte die Betreibergesellschaft am Montag mit. "Der Check-in der sonst im Terminal 1 ansässigen Airlines findet dann im Bereich Z im München Airport Center statt", hieß es in einer Erklärung. Das medizinische Zentrum des Flughafens, das sich im Bereich D des Terminals 1 befindet, soll demnach aber weiter erreichbar sein. Reisende, die mit dem Auto zum Flughafen kommen, werden gebeten, die Parkhäuser P20 und P26 beim Terminal 2 zu nutzen. Nachdem der Flugbetrieb Mitte März wegen der Reisebeschränkungen und Grenzschließungen auf ein Zehntel zusammengebrochen war, hatte die Flughafen München GmbH zunächst den Satelliten des Terminal 2 geschlossen. Ein großer Teil der Mitarbeiter befindet sich in Kurzarbeit.