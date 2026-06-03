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Fußball-Talk im SchlachthofWenn es selbst Reiner Calmund die Sprache verschlägt

Lesezeit: 4 Min.

Thomas Helmer im Gespräch mit Reiner Calmund, Michael Ballack und Sepp Maier (von links).
Thomas Helmer im Gespräch mit Reiner Calmund, Michael Ballack und Sepp Maier (von links). Stephan Rumpf

Michael Ballack, Thomas Helmer, Sepp Maier und Reiner Calmund erzählen von Beckenbauers Zorn, Pelés Frechheit oder von der Siegprämien bei den Münchner Derbys, nur einmal wird es ganz still.

Von Thomas Becker

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Thomas Helmer hat an diesem Abend den mit Abstand schwierigsten Job: Ex-Fußball-Manager Reinhold „Reiner“ Calmund einhegen. Denn wenn der Calli loslegt, dieses idealtypische Exemplar der Spezies rheinische Frohnatur, dann mäandert er von Fußballepoche zu Fußballepoche, und hätten sie früher in Karthago auch schon im Ligabetrieb gekickt, würde er garantiert einen Schlenker zu den Punischen Kriegen einbauen. So einen Typen als Moderator zu zügeln, wenn der voll in seinem Element ist: schwierig.

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