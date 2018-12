12. Dezember 2018, 19:00 Uhr Reihe im Filmmuseum Münchner Kinoträume

Zwei Brüder gründeten 1919 die Produktionsfirma Emelka, die mit Heimat- und Historienfilmen erfolgreich war - zumindest für kurze Zeit

Von Josef Grübl

Einer der meistgesuchten Filme der Welt ist auch einer der miesesten. Dieses Urteil kommt nicht von übel gelaunten Kritikern, sondern vom Regisseur selbst: "Ein schlechter Film", sagte Alfred Hitchcock über seinen 1926 in München und Tirol entstandenen Stummfilm "Der Bergadler". "Die Produzenten wollten immer noch auf dem amerikanischen Markt landen", verriet er Jahre später im berühmten Interviewbuch mit dem Regiekollegen François Truffaut. Daher wurden dem damaligen Jungfilmer Alfred Hitchcock ein belangloses Drehbuch und ein untalentiertes US-Sternchen vorgesetzt, das sich als laszive Verführerin einen Namen gemacht hatte, bei ihm aber eine Dorfschullehrerin in den Bergen spielen sollte. "Absolut lächerlich", so Hitchcocks Fazit.

Karl Valentin und Liesl Karlstadt in ihrem ersten Tonfilm: "Die verkaufte Braut" (1932). (Foto: Filmmuseum München)

Produziert hat den "Bergadler" die Münchner Lichtspielkunst AG, die im Januar 1919 gegründet wurde und der das Filmmuseum München jetzt die Reihe "100 Jahre Emelka" widmet. Emelka steht für die Anfangsbuchstaben der Firma (also MLK), in den Zwanzigerjahren war sie nach der Ufa in Berlin der zweitgrößte Filmkonzern Deutschlands. Begründet wurde sie von den Brüdern Peter und Franz Ostermayr, wobei sich Franz später Osten nannte und selbst Regie führte. Beide Brüder waren ausgebildete Fotografen, ihr Vater betrieb am Karlsplatz ein Porträt-Atelier.

Franz Ostens epischer Film "Die Leuchte Asiens". (Foto: Filmmuseum München)

Die Söhne experimentierten früh mit dem noch jungem Medium Film, bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gründeten sie ein Wanderkino und stellten Kurzfilme her. Doch erst mit der Gründung der Emelka ging es richtig los, das Unternehmen wurde so breit wie möglich aufgestellt und war in den Bereichen Produktion, Verleih, Vertrieb und Filmabspiel tätig. Man ging Allianzen mit anderen Produktionsfirmen ein und kaufte ein großes Gelände am südlichen Stadtrand, auf dem ein gläsernes Studio errichtet wurde.

"Die Leuchte Asiens" stammt aus dem Jahr 1925. (Foto: Filmmuseum München)

Das war die Geburtsstunde der noch heute existierenden Filmstadt Geiselgasteig, schon bald entstanden hier seichte Heimatfilme nach den Romanen von Ludwig Ganghofer, etwa "Der Ochsenkrieg" oder "Der Klosterjäger", und auch aufwändige Historienfilme wie Franz Seitz' "Der Favorit der Königin" oder Manfred Noas Lessing-Adaption "Nathan der Weise" (die bereits im Jahr 1922 Zielscheibe von antisemitischen Attacken wurde). Beide Produktionen wurden restauriert und sind in den kommenden Wochen im Filmmuseum wieder auf der großen Leinwand zu sehen, jeweils mit Livemusik.

Manfred Noas Homer-Adaption "Helena. Der Untergang Trojas" von 1924. (Foto: Filmmuseum München)

Eröffnet wird die Reihe an diesem Donnerstag mit dem Stummfilmklassiker "Nerven" aus dem Jahr 1919: Regisseur Robert Reinert beschäftigte sich schon kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mit dessen Folgen, er drehte im Schloss Nymphenburg oder am Königssee und zeichnete ein recht düsteres Bild der Nachkriegsgesellschaft. "Nerven" wurde kurz nach der Münchner Uraufführung mit einem Jugendverbot belegt und von der Zensur verstümmelt, formal nahm er aber schon den expressionistischen Film vorweg, der bald die großen Meisterwerke von Friedrich Wilhelm Murnau oder Fritz Lang hervorbringen sollte. Mitte der Zwanzigerjahre wollte die Emelka weiter wachsen und wurde international: Franz Osten reiste 1925 für "Die Leuchte Asiens" nach Indien und brachte prächtige Bilder von Elefantenumzügen, Buddha-Tempeln und exotischen Hochzeiten mit, der Kameramann August Brückner drehte 1928 in Senegal "Samba, der Held des Urwalds". Der Film wurde in den deutschen Kinos als "erster Neger-Spielfilm" beworben, die Macher verwiesen stolz darauf, wie sie Tausende Statisten mit Knüppeln vor die Kamera trieben. Kurz darauf begann der Niedergang der Emelka: 1929 erlitt man ausgerechnet mit dem Vorzeigeprojekt "Waterloo" finanziellen Schiffbruch, auch die Entwicklung des Tonfilms hatten die Firmenchefs verschlafen. Die Weltwirtschaftskrise und der Aufstieg der Nationalsozialisten verschärften die Lage. Selbst die Verpflichtung von Karl Valentin und Liesl Karlstadt, die 1932 in Geiselgasteig ihren Tonfilm "Im Photoatelier" drehten, half ihnen nicht mehr. Noch im selben Herbst musste die Emelka Konkurs anmelden, aus der Auffanggesellschaft entstand ein Jahr später unter neuer Leitung die Bavaria Film. Die meisten Produktionen der Emelka gelten heute als verloren, in Sachen Sicherung des nationalen Filmerbes wird in Deutschland (trotz eines jüngst aufgelegten staatlichen Förderpakets) nach wie vor zu wenig getan. Und so müssen die Filmmuseum-Besucher auch auf Hitchcocks "Bergadler" verzichten: Es wird zwar seit Jahren fieberhaft nach den verschollenen Filmrollen gesucht, in der Tiroler Gemeinde Obergurgl oder auch in Neuseeland, gefunden wurde bislang aber nichts.

Filmreihe "100 Jahre Emelka", 13. Dezember bis 27. Februar, Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1, t 23 39 64 50