Der März in München bietet viel europäisches Kino: Nach dem gerade beendeten Festival "Mittel Punkt Europa" im Filmmuseum stehen jetzt die Baltischen Filmtage im Gasteig an. Insgesamt elf Spiel-, Dokumentar- und Kinderfilme aus Estland, Lettland und Litauen stehen auf dem Programm, eröffnet wird die Reihe mit der Doku Die Tochter des Spions (Do., 12. März, 18 Uhr). Es ist die Geschichte einer Diplomatentochter, die im Jahr 1978 eine Entscheidung treffen muss, die ihr ganzes Leben verändern wird. Regisseur Jaak Kilmi soll den Film persönlich vorstellen. Ebenfalls als Gast angekündigt hat sich Arūnas Matelis aus Litauen: Er blickt in Wonderful Losers: A Different World hinter die Kulissen des Giro d'Italia (Sa., 14. März, 20 Uhr). Die filmische Europareise ist damit aber noch nicht beendet: Am 20. März beginnen im Gasteig die Türkischen Filmtage.

Baltische Filmtage, Do., 12., bis So., 15. März, Gasteig, Carl-Amery-Saal, Rosenheimer Str. 5, mehr Infos hier