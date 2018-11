29. November 2018, 12:55 Uhr Reihe Die Frau mit den vielen Gesichtern

Vor einem Jahr starb die französische Schauspielerin Jeanne Moreau. Das Filmmuseum ehrt sie in den kommenden Monaten mit einer umfangreichen Hommage.

Von Josef Grübl

Natürlich hat man sich oft gefragt, warum ihr Gesichtsausdruck dem von Angela Merkel oder Grumpy Cat ähnelte. Aber das ist gemein. Ihre nach unten hängenden Mundwinkel waren Jeanne Moreau eben gegeben, sie wurden zum Markenzeichen der französischen Schauspielerin. Und sie machten sie Ende der Fünfzigerjahre zum Star: In Louis Malles Kriminalfilmklassiker Ascenseur pour l'échafaud (Fahrstuhl zum Schafott) streift sie durch Paris, eine attraktive Frau, die ihren Geliebten zum Gattenmord angestiftet hat - und die dabei keine Miene verzieht, es lässt sie scheinbar ungerührt.

Damit verkörperte die 1928 in Paris geborene Tochter eines Bistrobesitzers und einer englischen Tänzerin einen neuen Frauentyp, der gut zu den Filmen der gerade beginnenden Nouvelle Vague passte: Sie wirkte so unabhängig wie unberechenbar, so berüchtigt wie begehrenswert. In Frankreich rechnete man sie zur Kategorie der "belles laides", der "schönen Hässlichen" also, was auch gemein ist, ihr aber vermutlich die interessanteren Rollen bescherte.

Die an der Comédie-Française ausgebildete Künstlerin war schon ein Bühnenstar, bevor sie sich dem Kino zuwandte, sie drehte mit den herausragenden Regisseuren ihrer Zeit: In den Fünfzigerjahren mit Louis Malle und François Truffaut, in den Sechzigern mit Orson Welles und Luis Buñuel, in den Siebzigern mit Marguerite Duras, in den Achtzigern mit Rainer Werner Fassbinder, später noch mit Wim Wenders, Theo Angelopoulus oder François Ozon. Sie stand bis ins hohe Alter vor der Kamera, ein paar Mal auch unter eigener Regie, ihr Lebenswerk ist so umfassend, dass man zwangsläufig etwas auslässt.

Auch das Filmmuseum, das Jeanne Moreau in den kommenden Monaten mit einer Hommage ehrt, kann nicht alles zeigen - es ist aber ein schöner Querschnitt ihres Schaffens, natürlich ist Truffauts Jules und Jim dabei und Michelangelo Antonionis La notte (Die Nacht), The Trial (Der Prozess) nach dem Roman von Franz Kafka darf ebenso wenig fehlen wie die Westernkomödie Viva Maria, Fassbinders Querelle oder das großartige Spätwerk Le temps qui reste (Die Zeit, die bleibt). Jeanne Moreaus Zeit endete dagegen im Sommer 2017, die Schauspielerin starb im Alter von 89 Jahren in Paris.

Hommage à Jeanne Moreau, Freitag, 30. November, bis Dienstag, 26. Februar, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1.