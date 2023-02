Was hier nur ein Ausbildungsszenario der Polizei ist, hat sich in Obermenzing mehrfach ereignet: Dort war ein Reifenstecher am Werk.

In einer ruhigen Wohnstraße in der Stadt werden innerhalb einer Woche neun Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei geht von ein und demselben Täter aus.

Ist der Täter ein frustrierter Parkplatzsucher? Oder jemand, der einfach nur Lust an Zerstörung hat? An neun Fahrzeugen und Anhängern sind im Donizettiweg im Münchner Stadtteil Obermenzing in der ersten Januar-Hälfte innerhalb einer Woche ein oder mehrere Reifen von Unbekannten zerstochen worden, wie die Polizei nun auf Anfrage bestätigt. Betroffen seien Wohnwagen, Anhänger und Autos verschiedenen Typs.

Der Halter eines der Fahrzeuge habe die Polizei benachrichtigt. Als eine Streife am Ort eintraf, habe sie die anderen beschädigten Fahrzeuge entdeckt und die Besitzer informiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein und denselben noch unbekannten Täter und die gleiche Tatzeit handelt. Im Januar sei bisher nur ein ähnlicher Fall bekannt geworden, bei dem in Garching an mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen worden waren. Der Donizettiweg hat wegen abgestellter Camper und Lastwagen in der Vergangenheit immer wieder zu Verdruss bei Bürgern geführt.