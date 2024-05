Von Martin Bernstein

Sie sitzen in Frankfurt vor Gericht und in Stadelheim in Haft, in Moskau in Fernsehstudios und in ihren Münchner Privatwohnungen auf riesigen Waffenarsenalen: Reichsbürger, viele von ihnen mit rechtsextremer Gesinnung und mit der Bereitschaft, den Staat, den sie nicht akzeptieren, mit Gewalt zu beseitigen. Mindestens 408 Reichsbürger hat die Polizei laut Kriminalstatistik in München mittlerweile identifiziert. 99 weitere sogenannte Prüffälle kamen vergangenes Jahr dazu.