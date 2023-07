München:Versuchter Mord am Partykiosk

Am Kiosk an der Reichenbachbrücke soll die Tat 2021 begangen worden sein.

Mohamed J. hatte an der Reichenbachbrücke nachts willkürlich Feiernde mit Bierflaschen attackiert. Einem Mann rammte er eine zerbrochene Flasche von hinten in den Nacken. Nun wurde er verurteilt.

Von Susi Wimmer

Nach den Attacken auf zwei Männer und eine Frau am Partykiosk an der Reichenbachbrücke ist Mohamed J. wegen versuchten Mordes sowie gefährlichen Körperverletzungen zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Die erste Schwurgerichtskammer am Landgericht München I sah es unter anderem als erwiesen an, dass der 25-Jährige in jener Juninacht 2021 einem unbeteiligten Passanten von hinten eine abgebrochene Bierflasche in den Nacken gerammt und eine Hauptschlagader verletzt hatte. Diesen heimtückischen Angriff wertete das Gericht als versuchten Mord.