Von Sabine Buchwald

Zufälle sind eine feste Größe in Gabi Rothmüllers Leben. Ohne unerwartete Ereignisse, die dem Lauf der Dinge oft die Richtung weisen, wäre sie womöglich keine Regisseurin geworden. Dann säße sie vielleicht nicht wenige Tage vor der Premiere von Michael Altingers neuem Soloprogramm im Alten Kino in Ebersberg, um dem Kabarettisten und Freund zu sagen, was er noch verbessern könnte. Aber braucht denn solch ein Vollprofi wie Altinger Regieanweisungen bis zur letzten Minute? Anscheinend schon, Rothmüller wäre sonst nicht dort.