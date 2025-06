Etwa 200 Fahrgäste haben am Dienstag gegen Mittag auf freier Strecke zwischen Ostbahnhof und Berg am Laim einen Regionalzug verlassen müssen. Der Stromabnehmer des Zugs, der in Richtung Kufstein unterwegs war, sei durch eine kaputte Oberleitung beschädigt worden, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Die Regionalbahn habe nicht weiterfahren können, weshalb die Fahrgäste über Leitern auf die Gleise und weiter zu einer nahegelegenen Straße gelotst worden seien.