Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Regionalzug in München sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Ein 32-Jähriger erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht, wie die Bundespolizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Angriff im Regionalexpress RE 5 auf der Fahrt vom Münchner Hauptbahnhof nach Salzburg. Zwischen Haupt- und Ostbahnhof soll ein 20-Jähriger unvermittelt auf einen 18-Jährigen eingeschlagen haben. Warum es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar.

Als ein 32-Jähriger versuchte, den Streit zu schlichten, soll der mutmaßliche Angreifer auch ihm ins Gesicht geschlagen haben. Auch der 36-jährige Begleiter des Angreifers soll den jungen Mann attackiert haben.

Der 18-Jährige erlitt eine Platzwunde unterhalb der linken Augenbraue sowie eine Verletzung an der Oberlippe. Der 32-Jährige hatte ein stark geschwollenes linkes Auge und klagte über eine Verschlechterung seines Sehvermögens. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten Ärzte bei dem 32-Jährigen mehrere Gesichtsfrakturen fest. Zeugen alarmierten die Polizei.

Beim Halt am Münchner Ostbahnhof trafen die Einsatzkräfte alle vier Beteiligten an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von null Promille, bei seinem 36-jährigen Begleiter 1,6 Promille. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gesucht werden insbesondere Reisende, die den Angriff beobachtet oder versucht haben, die Auseinandersetzung zu schlichten.