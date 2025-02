30 Jahre Literatur Moths in München

Wie weckt man die Lust am Lesen? Regina Moths wählt ihr Sortiment sorgfältigst aus, reicht auch gerne ein Glas Orangenwein dazu. Und würde gerne ein Sorgentelefon für klassikermisshandelte Schüler einrichten.

Von Julia Schriever

Regina Moths schaut sich um, winkt hier, grüßt da. Ihr Laden ist voll an diesem Abend. Draußen alles grau und kalt, drinnen alles bunt und warm. Menschen auf Stühlchen, heiteres Gemurmel. Genau so hat sie es am liebsten. Die Leute sollen bloß nicht anfangen zu flüstern, sagt Regina Moths immer. Es soll nicht zu heilig wirken, keine falsche Ehrfurcht vor den Büchern. Ihr Motto ist: „Ermunterung zum Genuss.“