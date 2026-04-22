„Und es lief das Wasser an ihnen vorbei, hinaus in die Welt, und gurgelte und rauschte und erzählte von den schrecklichen Dingen und dem Tod und dem Krieg …“. Hannes, Elisabeth und Annemarie erleben die Morgendämmerung des 20. Jahrhunderts an der Salzach. Das neue Jahrhundert kommt mit der vernichtenden Gewalt des Ersten Weltkrieges. An der Salzach ist noch das Echo zu hören. Zu sehen ist die Vernichtung auf den Friedhöfen und zu spüren, als der Bauer Josef als das Wesen heimkommt, was der Krieg übriggelassen hat.